quasi 10 milioni di avanzo per rho spesi per strade cultura associazioni

Manutenzione di strade e marciapiedi nell'ambito del Piano Generale del Traffico Urbano. La sistemazione dell'auditorium comunale di via Meda e la realizzazione della nuova sede di Rho Soccorso e dell' Associazione Anziani di Terrazzano di Rho. Il Consiglio comunale di Rho ha approvato una variazione al Bilancio per utilizzare un importante avanzo del bilancio 2024 pari a 9.889.971,90 euro e ha deciso di destinare 6.164.000 euro a importanti progetti per la città. "La variazione si rende necessaria per adeguare il bilancio a nuovi bisogni e nuove esigenze di spesa – assicura l'assessore al Bilancio, Nicola Violante – dei 6 milioni di euro di avanzo il 44%, cioè 2.

