Quasi 10 milioni di avanzo per Rho Spesi per strade cultura associazioni
Manutenzione di strade e marciapiedi nell’ambito del Piano Generale del Traffico Urbano. La sistemazione dell’auditorium comunale di via Meda e la realizzazione della nuova sede di Rho Soccorso e dell’ Associazione Anziani di Terrazzano di Rho. Il Consiglio comunale di Rho ha approvato una variazione al Bilancio per utilizzare un importante avanzo del bilancio 2024 pari a 9.889.971,90 euro e ha deciso di destinare 6.164.000 euro a importanti progetti per la città. "La variazione si rende necessaria per adeguare il bilancio a nuovi bisogni e nuove esigenze di spesa – assicura l’assessore al Bilancio, Nicola Violante – dei 6 milioni di euro di avanzo il 44%, cioè 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: quasi - milioni
Tatiana Luter: chi è l'attrice alla quale hanno rubato su un treno per Milano gioielli e orologi del valore di quasi due milioni
Ferragosto quasi esaurito. Dodici milioni di italiani in ferie. Il mare resta la meta preferita
Quasi 6 milioni su Sky per Sinner-Alcaraz
Franciacorta, nel 2024 quasi 20 milioni di bottiglie. Cresce prezzo medio - Tiene il mercato interno; prezzo medio a fine dicembre pari a 24,52 euro. Positivo l’export: tra i mercati esteri crescono la Svizzera (22,1% delle esportazioni totali) e gli USA. A marzo le Vai su Facebook
Un finanziamento di quasi 4 milioni e mezzo è stato destinato dal dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti della #RegioneSiciliana al @ComunePalermo per i lavori di disinquinamento della fascia costiera, dall'Acquasanta al fiume Oreto. Leggi https://regione.si - X Vai su X
Quasi 10 milioni di avanzo per Rho. Spesi per strade, cultura, associazioni - La sistemazione dell’auditorium comunale di via Meda e la realizzazione della nuova sede di Rho Soccorso e dell ... Segnala msn.com
RISCHIO IDROGEOLOGICO IN ABRUZZO: D’ANNUNTIIS,”ASSEGNATI QUASI 10 MILIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA” - La Regione Abruzzo annuncia con soddisfazione l’assegnazione di ulteriori fondi destinati alla prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. Come scrive abruzzoweb.it