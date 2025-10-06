Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera 6 ottobre 2025
. Questa sera, lunedì 6 ottobre 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 6 ottobre 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Al centro della puntata, l’attualità: scontri e guerriglia contro la polizia durante i cortei pro-Palestina, seguiti dalle polemiche per il rientro in Italia degli attivisti della Flotilla e dall’attesa per la tregua a Gaza. 🔗 Leggi su Tpi.it
