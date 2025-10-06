Quarta Repubblica le anticipazioni di lunedì 6 ottobre
Nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, le anticipazioni . Lunedì 6 ottobre, nuovo appuntamento con “ Quarta Repubblica “, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro, in prima serata su Retequattro. Al centro della puntata, l’attualità: scontri e guerriglia contro la polizia durante i cortei pro-Palestina, seguiti dalle polemiche per il rientro in Italia degli attivisti della Flotilla e dall’ attesa per la tregua a Gaza. Poi, si ritorna sul tema della legittima difesa con la vicenda della guardia giurata Massimo Zen, che è stato recentemente graziato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed è uscito dal carcere dove era detenuto per aver ucciso un ladro che stava assaltando un bancomat nel 2018. 🔗 Leggi su 361magazine.com
