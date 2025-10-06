Quarta Repubblica caso Garlasco e legittima difesa al centro della puntata

Il lunedì di Rete 4 è appannaggio di Quarta Repubblica, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro, che torna in onda questa sera alle 21.30. Anticipazioni e ospiti del 6 ottobre 2025. Al centro della puntata, l’attualità: scontri e guerriglia contro la polizia durante i cortei pro-Palestina, seguiti dalle polemiche per il rientro in Italia degli attivisti della Global Sumud Flotilla e dall’attesa per la tregua a Gaza. Nicola Porro tornerà poi sul tema della legittima difesa con la vicenda della guardia giurata Massimo Zen, recentemente graziato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per aver ucciso un ladro che stava assaltando un bancomat nel 2018. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

