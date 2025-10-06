Quarrata bimbo di 6 anni investito in un parcheggio Portato al Meyer in codice rosso
Quarrata (Pistoia), 6 ottobre 2025 – Un bambino di 6 anni è stato investito nel parcheggio del parco verde Olmi, a Quarrata (in provincia di Pistoia), da un’auto che stava facendo manovra. Subito soccorso, il bambino è stato trasportat o in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer, a Firenze. Secondo le prime informazioni, il piccolo non sarebbe in pericolo di vita. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
quarrata - bimbo
