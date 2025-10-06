Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento

Quifinanza.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il valore del PSV oggi. Oggi, 6 Ottobre 2025, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 30,16 euroMWh, che corrisponde a circa 0,286 euroSmc (considerando il coefficiente di conversione medio di 1 MWh = 10,7 Smc). Il valore del PSV rappresenta il riferimento principale per il mercato italiano del gas naturale allingrosso. Negli ultimi giorni, il prezzo ha mostrato una tendenza al ribasso, consolidando una fase di relativa stabilità dopo i picchi registrati a settembre. La discesa dai 35 euroMWh di metà settembre ai valori attuali segnala un allentamento delle tensioni sul mercato, probabilmente favorito da una domanda contenuta e da condizioni di approvvigionamento favorevoli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

