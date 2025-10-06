Quanto i Peaky Blinders ci faranno ancora compagnia e quando nei prossimi anni

Peaky Blinders, il period drama crime che è diventato un fenomeno globale e intergenerazionale, è sempre più vicino a tornare. Dopo sei stagioni concluse nel 2022, il team di produzione della serie britannica ha confermato prima un film e ora due nuove stagioni ambientate tra le ceneri di Birmingham. The immortal man è atteso per il 2026. Quello che fino ad agosto conoscevamo genericamente come Il film di Peaky Blinders ora è in fase di post-produzione, ed è dotato di un titolo (quello qui sopra) e di una data di uscita TBC nel 2026. Il cast ovviamente include l'indistruttibile Cillian Murphy nel ruolo di Tommy Shelby, oltre a una serie di volti nuovi per questo universo narrativo: Barry Keoghan di Saltburn e Gli spiriti dell'Isola e Rebecca Ferguson di Dune. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

