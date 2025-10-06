Quanto i Peaky Blinders ci faranno ancora compagnia e quando nei prossimi anni
Peaky Blinders, il period drama crime che è diventato un fenomeno globale e intergenerazionale, è sempre più vicino a tornare. Dopo sei stagioni concluse nel 2022, il team di produzione della serie britannica ha confermato prima un film e ora due nuove stagioni ambientate tra le ceneri di Birmingham. The immortal man è atteso per il 2026. Quello che fino ad agosto conoscevamo genericamente come Il film di Peaky Blinders ora è in fase di post-produzione, ed è dotato di un titolo (quello qui sopra) e di una data di uscita TBC nel 2026. Il cast ovviamente include l'indistruttibile Cillian Murphy nel ruolo di Tommy Shelby, oltre a una serie di volti nuovi per questo universo narrativo: Barry Keoghan di Saltburn e Gli spiriti dell'Isola e Rebecca Ferguson di Dune. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: peaky - blinders
Peaky blinders chiarisce la verità sulle voci del film Netflix
Peaky blinders: novità sul film e la scomparsa di un personaggio chiave dopo la stagione 6
Peaky Blinders: The Immortal Man, una star del cast conferma che un personaggio chiave non tornerà
Quasi un anno dopo l’annuncio del film dell'amatissima serie, Netflix conferma che l’universo di Peaky Blinders continuerà a espandersi. La piattaforma ha dato il via libera a due nuove serie sequel che racconteranno le vicende dei una nuova generazione di Vai su Facebook
Netflix lavora a due serie tv spin-off di Peaky Blinders ambientate negli anni ’50 http://dlvr.it/TNRJn8 #PeakyBlinders #Netflix #spinOff #serieTV #anni50 - X Vai su X
Peaky Blinders: The Immortal Man, Cillian Murphy confessa cosa l'ha spinto a tornare nei panni di Tommy Shelby - Cillian Murphy tornerà ad interpretare Tommy Shelby in Peaky Blinders: The Immortal Man e spiega perché ha voluto riprendere quel personaggio. Segnala comingsoon.it
House of Guinness: Data e prime foto della nuova serie dell'ideatore di Peaky Blinders per Netflix - House of Guinness, il nuovo drama storico dell'ideatore di Peaky Blinders Steven Knight, ha una data di uscita. Si legge su comingsoon.it