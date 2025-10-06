Quanto costa un’emozione a tavola? Vi portiamo nei ristoranti gourmet del Friuli Venezia Giulia
Chi entra in un ristorante stellato non parla di cena, ma di “esperienza”. E, quando la racconta, prima del conto si ricorda del colore e del sapore di quei piatti, del gesto del cameriere che ha la precisione di una coreografia, del sorriso dello chef nella fotografia da far vedere agli amici. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
