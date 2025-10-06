Quanto costa una stanza in affitto a Milano? Prezzo medio 1.137 euro picchi oltre i 1.600 euro La mappa dei quartieri
Milano, 6 ottobre 2025 – Dai 1.651 euro per una stanza nei quartieri di Garibaldi-Moscova-Porta Nuova, ai 525 euro per la stessa stanza a Forlanini. La ricerca. Questo è quanto è emerso dalla ricerca di Maiora Solutions, società di consulenza di analisi e gestione dati a Milano. Con la ripresa delle lezioni in università, Maiora Solutions ha approfondito il mercato milanese analizzando i costi medi per l'affitto di una stanza singola, all'interno di un trilocale, nei diversi quartieri cittadini. Dalla ricerca emerge che il costo medio per una stanza in un trilocale a Milano è 1.137 euro. Docenti fuorisede, la casa è un rebus: affitti troppo alti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
