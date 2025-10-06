Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questo valore, espresso originariamente in euroMWh, è il riferimento principale per i fornitori del mercato libero e per la formazione delle offerte ai consumatori finali. Al 6 Ottobre 2025, il PUN si attesta a 0,097 €kWh (pari a 97,32 €MWh). Negli ultimi mesi, il prezzo ha mostrato una certa volatilità, oscillando tra minimi di circa 0,047 €kWh (47,74 €MWh il 25 Maggio 2025 ) e massimi superiori a 0,18 €kWh (182,12 €MWh l’ 11 Dicembre 2024 ). Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto sottoscritto, ma il PUN resta il punto di partenza per il calcolo della componente energia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?