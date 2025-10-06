Quanto costa comprare casa a Rimini? I nuovi dati dei quartieri più e meno costosi e i prezzi

Dalla somma record di 7 mila euro al metro quadrato per comprare una casa signorile nuova in centro a Riccione ai 1.250 euro per una casa economica nuova a Monte Colombo. In mezzo c’è tutto un territorio provinciale e il suo valore immobiliare, che varia da zona a zona. Per acquistare o vendere. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

