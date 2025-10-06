Quando torna l’ora solare? Ecco la data in cui bisogna spostare le lancette indietro di un’ora
Sta per arrivare il momento di abbandonare l’ora legale, in vigore dal 30 marzo 2025. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, alle 3 del mattino, sarà necessario spostare le lancette indietro di un’ora, tornando così alle 2. Il ritorno all’ora solare permetterà quindi di dormire un’ora in più. Con il nuovo orario, il sole sorgerà un’ora prima, ma il buio arriverà anche prima la sera. Le ore di luce continueranno a ridursi fino al solstizio d’inverno, previsto per il 21 dicembre 2025. L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo fine settimana di marzo 2026: tra il 28 e il 29 marzo, si tornerà infatti all’ora legale, con le lancette avanti di un’ora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: torna - solare
Quando cambia l’ora legale e torna quella solare. L’impatto sulla nostra salute
Ora solare 2025: domenica 26 ottobre alle 3 si torna alle 2! Perché accade, cosa cambia e come non sbagliare
Tra un mese torna l'ora solare: ecco quando scatta il cambio di orario
Torna l’Ora Solare, tra sabato 25 e domenica 26 ottobre: lancette indietro di un’ora Vai su Facebook
Torna l'ora solare, ecco quando spostare le lancette https://ift.tt/DCZ4aK2 https://ift.tt/F1Sgm9j - X Vai su X
Torna l'ora solare: quando si spostano le lancette a ottobre - Ecco la data da cerchiare in rosso sul calendario ... Scrive milanotoday.it
L’ora solare sta per tornare: la data del 2025/ Tutto quello che c’è da sapere: dormiremo 60 minuti in più - L'ora solare tornerà, nel 2025, tra meno di un mese: la data esatta e i consigli per affrontare al meglio il cambio dell'orario ... Riporta ilsussidiario.net