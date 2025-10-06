Quando torna l’ora solare? Ecco la data in cui bisogna spostare le lancette indietro di un’ora

Sta per arrivare il momento di abbandonare l’ora legale, in vigore dal 30 marzo 2025. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, alle 3 del mattino, sarà necessario spostare le lancette indietro di un’ora, tornando così alle 2. Il ritorno all’ora solare permetterà quindi di dormire un’ora in più. Con il nuovo orario, il sole sorgerà un’ora prima, ma il buio arriverà anche prima la sera. Le ore di luce continueranno a ridursi fino al solstizio d’inverno, previsto per il 21 dicembre 2025. L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo fine settimana di marzo 2026: tra il 28 e il 29 marzo, si tornerà infatti all’ora legale, con le lancette avanti di un’ora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

