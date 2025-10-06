Quando si possono accendere i termosifoni
in Umbria? Il calo delle temperature porta con sé la domanda. La provincia di Perugia e anche quella di Terni sono in zona climatica E. I riscaldamenti potranno entrare in funzione dal 15 ottobre fino a 14 ore al giorno, ma i Comuni hanno la facoltà di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
