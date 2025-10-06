Quando si possono accendere i riscaldamenti in casa? Ecco tutte le date

AGI – Un autunno decisamente poco mite con mattine e sere freddi, primi raffreddori e la domanda è immediata: quando possiamo accendere i riscaldamenti in casa? Dipende dalla zona climatica in cui si vive. Ed è bene rispettare le date: i controlli (a campione) vengono effettuati e si rischiano multe da un minimo di 500 euro a un massimo di circa 2.500 euro. Zona climatica A - dal 1 dicembre al 15 marzo per un massimo di 6 ore giornaliere: Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle.. Zona climatica B - dal 1 dicembre al 31 marzo per un massimo di 8 ore giornaliere: Reggio Calabria, Crotone, Trapani, Siracusa, Palermo, Messina, Catania e Agrigento. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Quando si possono accendere i riscaldamenti in casa? Ecco tutte le date

