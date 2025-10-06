Quando si gioca Napoli-Cagliari di Coppa Italia | svelata data e orario

La Lega Serie A ha comunicato gli orari degli ottavi di finale della Coppa Italia 20252026. Il Napoli affronterà il Cagliari allo stadio Maradona, in gara secca, mercoledì 3 dicembre 2025. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

