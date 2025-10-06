Quando si accendono i termosifoni a Chieti? Tutte le date e le fasce orarie per ogni zona climatica
Con l'arrivo del primo freddo, in molti si chiedono quando sarà possibile accendere i termosifoni. Chieti, insieme a Pescara e Teramo, si trova in zona climatica D, il che significa che i riscaldamenti potranno essere accesi dal 1° novembre al 15 aprile, per un massimo di 12 ore al giorno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: accendono - termosifoni
Riscaldamento 2025 a Firenze e in Toscana: quando si accendono i termosifoni, date e regole
Riscaldamento a Milano: quando si accendono i termosifoni e nuove regole
Se qualcuno sta già pensando di accendere i termosifoni, si ricorda che per farlo bisogna attenersi a un calendario ben preciso che varia da zona zona. Ecco le date generali per sapere quando si accendono i riscaldamenti nel 2025 in base alla zona climatic Vai su Facebook
A Torino termosifoni accesi dal 15 ottobre al 15 aprile, quattordici ore al giorno https://lastampa.it/economia/2025/10/05/news/quando_si_accendono_i_termosifoni_date_e_orari_zona_per_zona-15338287/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Riscaldamento domestico, quando è il momento di accendere i termosifoni - Il calendario varia da zona a zona: nelle aree più fredde si può dal 15 ottobre, se non prima. Si legge su msn.com
Quando si accendono i termosifoni? - Qui i termosifoni verranno accesi per poche ore al giorno, massimo 6 ore, dal 1 dicembre 2025 al 15 marzo 2026. Segnala r101.it