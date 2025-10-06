Quando si accendono i termosifoni a Chieti? Tutte le date e le fasce orarie per ogni zona climatica

Con l'arrivo del primo freddo, in molti si chiedono quando sarà possibile accendere i termosifoni. Chieti, insieme a Pescara e Teramo, si trova in zona climatica D, il che significa che i riscaldamenti potranno essere accesi dal 1° novembre al 15 aprile, per un massimo di 12 ore al giorno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

