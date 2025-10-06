Quando l’accoglienza cambia volto | in arrivo gli Avatar Ai

ACCOGLIENZA E INFORMAZIONI negli eventi business? Ora ci pensa l’AI. Dal check-in agli stand, gli Avatar AI si trasformano in assistenti sempre disponibili, pronti a orientare e informare durante fiere, congressi e meeting aziendali. Un tempo, a catturare l’attenzione dei visitatori nei padiglioni fieristici erano soprattutto persone in carne e ossa, capaci di creare un contatto diretto e immediato. Oggi l’accoglienza è cambiata profondamente e si è spostata sull’intelligenza artificiale con assistenti digitali capaci di interagire, rispondere e raccontare le informazioni più rilevanti in tempo reale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

