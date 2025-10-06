Quando la cura spegne il desiderio | i farmaci insospettabili che influenzano la vita sessuale
Antidepressivi, ansiolitici, antiobesità e persino la pillola anticoncezionale: sono molti i farmaci che, se usati o assunti senza controllo medico, possono incidere in modo significativo sul desiderio sessuale, sull'erezione e sulla risposta orgasmica. Un tema ancora poco discusso, ma con conseguenze concrete sul benessere personale e sulla vita di coppia. I farmaci più coinvolti Sempre .
Quando la cura spegne il desiderio: farmaci comuni e impatto sulla sessualità
