C’è un elettrodomestico in casa a cui non si pensa quasi mai, almeno finché funziona. È la caldaia, quel dispositivo che lavora in silenzio, regalando il piacere di una doccia calda o il tepore dei termosifoni accesi. Spesso viene data per scontata, perché è una presenza fissa. Tutto ciò fino al giorno in cui decide di abbandonare . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Quando la caldaia diventa un problema: come prevenire guasti, multe e sprechi invisibili