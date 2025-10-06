Quando il cinema trovò la voce e scoprì il suo lato più oscuro la storia di Il cantante di jazz
Era il 6 ottobre 1927 quando nei cinema di New York arrivò un film destinato a cambiare per sempre la storia del cinema. “Il cantante di jazz” (The Jazz Singer) non fu solo il primo lungometraggio con dialoghi parlati sincronizzati, ma anche una pellicola che ancora oggi fa discutere per le sue scelte artistiche problematiche. Prima di questo film, il cinema era muto. Gli attori dovevano affidarsi a gesti esagerati e a espressioni facciali marcate per comunicare emozioni, mentre le didascalie scritte spiegavano i dialoghi. La Warner Bros. decise di tentare un esperimento rischioso: registrare non solo una colonna sonora musicale, ma anche far parlare e cantare i personaggi sincronizzando perfettamente le loro labbra con l’audio. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: cinema - trov
Le città di pianura è ora al cinema. Trova la tua sala: https://www.luckyred.it/lecittadipianura_sale/ Dalle strade dimenticate del Veneto al cuore silenzioso della provincia italiana, Francesco Sossai firma un film delicato e sorprendente, dove la malinconia si me Vai su Facebook
FAMILIAR TOUCH di Sarah Friedland è al cinema. Trova la sala più vicina https://familiartouch.it. FAMILIAR TOUCH esplora il corpo, la memoria e l’identità di Ruth, una donna che inizia a manifestare i primi sintomi della demenza causata dalla malattia di Alz - X Vai su X
La regista Ivana Gloria racconta il suo Cinema Corso: «Ho voluto dare voce all'anima di uno spazio culturale» - immortala l’ultima spettatrice dello storico Cinema Corso di Domodossola, prossimo a chiusura. Si legge su mymovies.it
Cinema e tv, dare voce alla diversità con il primo corso di doppiaggio inclusivo - Una nuova sfida per il cinema, la tv e tutta l’industria dell’audiovisivo. Segnala ilmessaggero.it