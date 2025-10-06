quando i sogni prendono forma sotto i riflettori

La stagione 20252026 del Teatro Nazionale – Italiana Assicurazioni di Milano si apre con una promessa luminosa: FLASHDANCE – Il Musical debutta il 9 ottobre per restare in scena fino al 17 gennaio 2026, prolungando la permanenza rispetto alle previsioni iniziali. Un successo annunciato che riporta sul palcoscenico quella storia di emancipazione e determinazione che ha fatto sognare un’intera generazione negli anni Ottanta. La saldatrice che danza tra acciaio e passione. Al centro della scena c’è Vittoria Sardo, venticinque anni e un curriculum artistico che parla di disciplina e talento. Nel ruolo di Alex Owens, la giovane saldatrice con l’ambizione di diventare ballerina professionista, l’interprete racconta di aver scoperto un personaggio dalle molteplici sfaccettature emotive, ben più complesso della versione cinematografica che tutti ricordiamo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

