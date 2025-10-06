I Mondiali Under 20 2025 di calcio, in corso di svolgimento in Cile, si preparano ad affrontare la seconda fase ad eliminazione diretta: gli azzurrini, secondi nel Gruppo D, affronteranno negli ottavi di finale la prima classificata del Gruppo E. La sfida tra l’Italia e la prima del Girone E si giocherà giovedì 9 ottobre alle ore 21.30 italiane. L’avversaria degli azzurrini saranno gli Stati Uniti, che hanno chiuso in vetta al raggruppamento nonostante la sconfitta contro il Sudafrica, preceduto in un arrivo a tre a quota 6 con la Francia, passata a sua volta come miglior terza. Il match tra Italia e la prima classificata del Gruppo E, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali Under 20 2025 di calcio, sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD ed in diretta streaming su Rai Play e FIFA+, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando gioca l’Italia gli ottavi ai Mondiali di calcio U20: orario, avversaria, tv, streaming