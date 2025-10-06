Quando gioca Jasmine Paolini a Wuhan? Le due ipotesi avversaria d’esordio tabellone tv
Jasmine Paolini è la testa di serie numero 7 del tabellone di singolare femminile del WTA 1000 di Wuhan, in Cina, ed esordirà direttamente al secondo turno, potendo usufruire di un bye all’esordio: possibile derby con l’altra azzurra Lucia Bronzetti, che ha superato le qualificazioni ed oggi affronterà la wild card cinese Yuan Yue. Non è stato ancora rilasciato l’ordine di gioco di domani, quindi ancora non è noto se Paolini scenderà in campo nella giornata di martedì 7 ottobre, quando si completerà il primo turno e scatterà il secondo, o in quella di mercoledì 8 ottobre, quando si completeranno i sedicesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: gioca - jasmine
A che ora gioca Jasmine Paolini a Cincinnati e dove vederla in tv. Chi è Veronika Kudermetova
Jasmine #Paolini a Wuhan si gioca tutto per le WTA Finals: il tabellone completo - X Vai su X
Italia 1 - 1 Ucraina Jasmine Paolini pareggia i conti con una splendida rimonta, dopo quasi 3 ore di gioco Ora ci si gioca il doppio decisivo per l'accesso alla terza finale di fila. Ancora Jasmine Paolini e Sara Errani contro Ljudmyla Kichenok e Marta Ko Vai su Facebook
Quando gioca Jasmine Paolini a Wuhan? Le due ipotesi, avversaria d’esordio, tabellone, tv - Jasmine Paolini è la testa di serie numero 7 del tabellone di singolare femminile del WTA 1000 di Wuhan, in Cina, ed esordirà direttamente al secondo ... Lo riporta oasport.it
Jasmine Paolini al Wuhan Open 2025: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis WTA - Nell'ultimo WTA 1000 della stagione, a Wuhan, Jasmine Paolini cerca punti decisivi per accedere alle Finals: scopri quando gioca e dove vedere le partite. Scrive olympics.com