Jasmine Paolini è la testa di serie numero 7 del tabellone di singolare femminile del WTA 1000 di Wuhan, in Cina, ed esordirà direttamente al secondo turno, potendo usufruire di un bye all’esordio: possibile derby con l’altra azzurra Lucia Bronzetti, che ha superato le qualificazioni ed oggi affronterà la wild card cinese Yuan Yue. Non è stato ancora rilasciato l’ordine di gioco di domani, quindi ancora non è noto se Paolini scenderà in campo nella giornata di martedì 7 ottobre, quando si completerà il primo turno e scatterà il secondo, o in quella di mercoledì 8 ottobre, quando si completeranno i sedicesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Quando gioca Jasmine Paolini a Wuhan? Le due ipotesi, avversaria d'esordio, tabellone, tv