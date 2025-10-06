Quando gioca Jasmine Paolini a Wuhan? Definita la data avversaria d’esordio tabellone tv

Jasmine Paolini è la testa di serie numero 7 del tabellone di singolare femminile del WTA 1000 di Wuhan, in Cina, ed esordirà direttamente al secondo turno, potendo usufruire di un bye all’esordio: possibile derby con l’altra azzurra Lucia Bronzetti, che ha superato le qualificazioni ed oggi affronterà la wild card cinese Yuan Yue. L’ordine di gioco di domani è stato appena rilasciato e non è previsto l’eventuale derby azzurro: Jasmine Paolini, dunque, scenderà in campo nella giornata di mercoledì 8 ottobre, quando si completeranno tutti i sedicesimi. L’azzurra, inoltre, esordirà in doppio direttamente agli ottavi, giocando mercoledì 8 o giovedì 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

