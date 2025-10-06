Quando gioca Jannik Sinner al Six Kings Slam 2025? Avversario tabellone dove vederlo solo in streaming
Il torneo di tennis d’esibizione denominato Six Kings Slam andrà in scena a Riad, in Arabia Saudita, da mercoledì 15 a sabato 18 ottobre: tra i protagonisti ci sarà anche l’ azzurro Jannik Sinner, detentore del titolo, il quale dovrà iniziare dai quarti di finale, dove incontrerà l’ ellenico Stefanos Tsitsipas. Il vincitore di questa sfida approderà in semifinale, dove ad attenderlo ci sarà il serbo Novak Djokovic, vincitore di 24 Slam e per questo ammesso di diritto al penultimo atto. Dall’altro lato del tabellone, invece, si affronteranno nei quarti di finale il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Taylor Fritz. 🔗 Leggi su Oasport.it
