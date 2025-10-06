Quando arrivano exit poll e risultati alle elezioni regionali in Calabria 2025

Alle 15 di oggi, lunedì 6 ottobre, si chiudono i seggi per le regionali in Calabria 2025. Subito dopo arriveranno i primi exit poll, poi le proiezioni ufficiali e infine, i risultati definitivi. Il nome del vincitore è atteso in serata. È possibile seguire lo spoglio in diretta sul sito del ministero dell'Interno Eligendo oppure su alcuni canali tv. 🔗 Leggi su Fanpage.it

