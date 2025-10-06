Quali scenari si aprono in Francia dopo gli 836 minuti di Lecornu e cosa può fare ora Macron

Parigi, 6 ottobre 2025 – La Francia ha battuto due nuovi record in un colpo solo: il governo presentato da Sébastien Lecornu, un rimpasto di ministri delle precedenti legislature, è durato appena 14 ore (836 minuti per la precisione) e il premier, rimasto in carica 27 giorni, ha superato Michel Barnier come primo ministro più effimero della storia. In un discorso breve ma tagliente, pronunciato questa mattina dal palazzo di Matignon dopo le dimissioni, Lecornu ha dichiarato che "le condizioni non sono più soddisfatte per esercitare le funzioni di primo ministro", attaccando i partiti "bisogna amare il paese, prima del proprio partito".

