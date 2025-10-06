Quadarella | Sono fiera di non aver vissuto grandi crisi per resistere è importante essere lineari e costanti
La nuotatrice Simona Quadarella, intervistata dalla Gazzetta dello Sport, ha raccontato i segreti dei suoi successi. Quadarella: «Sono fiera di non aver vissuto grandi crisi, dieci anni fa il nuoto veniva percepito diversamente». Il miglior modo per dimenticare i due quarti posti olimpici di Parigi sono stati l’argento nei 1500 e i 2 record europei ai Mondiali? « Non mi aspettavo questi risultati, anche perché avevo cambiato allenatore e non sapevo bene se ciò che stavo facendo andava bene o no. Invece a Singapore ho avuto buone risposte. Ora sono più tranquilla ». Migliorare i propri record a quasi 27 anni è sorprendente ed anche più difficile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Grande Italia a Singapore, Quadarella e Ceccon sono d'argento ai Mondiali di nuoto
Stessa medaglia ma umori opposti, Quadarella: “Non me l’aspettavo, inseguivo questo record da tempo”. Ceccon: “Sono rimasto sorpreso”
Simona Quadarella sportiva: “Non sono nata nell’epoca sbagliata: le avversarie più forti mi stimolano”
La romana enorme nella finale delle Olimpiadi di Parigi ma non basta per il podio, “Sono contenta perché il record mi fa capire che ci sono e mi aiuterà per i prossimi impegni”, Ledecky nella storia con il quarto titolo olimpico di fila negli 800 Federazione Italian Vai su Facebook