Quadarella | Sono fiera di non aver vissuto grandi crisi per resistere è importante essere lineari e costanti

La nuotatrice Simona Quadarella, intervistata dalla Gazzetta dello Sport, ha raccontato i segreti dei suoi successi. Quadarella: «Sono fiera di non aver vissuto grandi crisi, dieci anni fa il nuoto veniva percepito diversamente». Il miglior modo per dimenticare i due quarti posti olimpici di Parigi sono stati l’argento nei 1500 e i 2 record europei ai Mondiali? « Non mi aspettavo questi risultati, anche perché avevo cambiato allenatore e non sapevo bene se ciò che stavo facendo andava bene o no. Invece a Singapore ho avuto buone risposte. Ora sono più tranquilla ». Migliorare i propri record a quasi 27 anni è sorprendente ed anche più difficile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

