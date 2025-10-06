Quadarella | Io la vita da single e come gestire i record e lo studio Pilato? Roma l' aiuterà

La nuotatrice, argento nei 1.500 ai Mondiali di Singapore: "Sono uscita dalla comfort zone e vado fiera della mia costanza. Arrivare davanti a Ledecky? Magari, al momento è imbattibile. Il caso di Singapore? Non voglio entrare nella vicenda, sono amica anche di Chiara. Ma Benny sa che se ha bisogno ci sono". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Quadarella: "Io, la vita da single e come gestire i record e lo studio. Pilato? Roma l'aiuterà"

