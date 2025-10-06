Punta il coltello alla gola di una collega e tenta di violentarla | condannato 33enne

Agrigentonotizie.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Afferra alle spalle una collega mentre cucina, le tappa il naso e la bocca, le punta un coltello alla gola e la trascina nella sua camera da letto dove prova ad abusarne non riuscendoci solo per la prontezza della donna che afferra l'arma e lo ferisce al braccio. Poco dopo arrivano i carabinieri. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

