Punta il coltello alla gola di una collega e tenta di violentarla | condannato 33enne

Afferra alle spalle una collega mentre cucina, le tappa il naso e la bocca, le punta un coltello alla gola e la trascina nella sua camera da letto dove prova ad abusarne non riuscendoci solo per la prontezza della donna che afferra l'arma e lo ferisce al braccio. Poco dopo arrivano i carabinieri.