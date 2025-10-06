Pulizie Intensive ad Abano | ecco dove e quando avverranno

Operazione di igiene straordinaria in vista ad Abano Terme. Giovedì 9 ottobre Comune e AcegasApsAmga effettueranno un nuovo intervento di pulizie intensive, il terzo dall’avvio dell’iniziativa pensata per garantire maggiore decoro urbano.L’intervento sarà attivo dalle 5 alle 11 del mattino e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

