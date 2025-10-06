Pulisic | Mi distrugge deludere questo club Lavorerò duramente Forza Milan sempre

Pianetamilan.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Christian Pulisic ha voluto spendere alcune parole sulla partita contro la Juventus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pulisic: “Mi distrugge deludere questo club. Lavorerò duramente. Forza Milan sempre”

Pulisic: "Mi distrugge deludere questo club. Lavorerò duramente. Forza Milan sempre" - Con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Christian Pulisic ha voluto spendere alcune parole sulla partita contro la Juventus

