Pulisic il rigore sbagliato interrompe il momento magico Ma il rigorista non cambierà

Gazzetta.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino a ieri era stato il milanista più decisivo con 4 gol e 2 assist. Ma Allegri lo ha già perdonato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

pulisic il rigore sbagliato interrompe il momento magico ma il rigorista non cambier224

© Gazzetta.it - Pulisic, il rigore sbagliato interrompe il momento magico. Ma il rigorista non cambierà

In questa notizia si parla di: pulisic - rigore

Juventus Milan 0-0 LIVE: Pulisic fallisce il rigore

Juve Milan 0-0 LIVE: Pulisic sbaglia il rigore!!

Serie A, Juventus-Milan 0-0: Pulisic sbaglia il rigore! | LIVE News

pulisic rigore sbagliato interrompePulisic sbaglia un rigore, Leao spreca, Juve-Milan finisce 0-0 - 0 dello Stadium lascia qualche rimpianto in più ai rossoneri che sbagliano un rigore a inizio ripresa con Pulisic e ... Scrive ansa.it

pulisic rigore sbagliato interrompeJuventus-Milan 0-0, Pulisic sbaglia il rigore decisivo - Del Piero: "Milan ha buttato via una grande occasione". E Allegri... - Allegri a Dazn: "Dobbiamo capire il momento della partita. Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Pulisic Rigore Sbagliato Interrompe