Torino, 6 ottobre 2025 – La sesta giornata di Serie A si è chiusa con il pari tra Juventus e Milan. Quello che sulla carta doveva essere un big match è terminato a porte inviolate, con le due squadre che non si sono fatte male e hanno portato a casa un punto a testa. Una partita fisica, con poche occasioni da entrambe le parti, ma al 53' è stato il Milan ad avere la palla gol più importante del match, con il calcio di rigore di Pulisic. L'americano, però, ha sparato alle stelle il tiro dagli undici metri e la partita è rimasta sullo 0-0 fino al triplice fischio. Un boccone amaro da ingoiare per il numero 11 rossonero, che fin qui è indubbiamente uno dei migliori della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pulisic fa mea culpa su Instagram dopo il rigore sbagliato contro la Juve: “Lavorerò ancora più duramente”