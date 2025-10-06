Pulisic fa ‘mea culpa’ dopo il rigore sbagliato con la Juve | Deludere il Milan mi uccide
(Adnkronos) – Christian Pulisic chiede scusa al Milan e ai tifosi rossoneri. Dopo il rigore sbagliato contro la Juve nel big match dello Stadium, terminato 0-0, il fantasista americano ha affidato un messaggio ai social per il mondo rossonero: "Mi uccide deludere questo club. Lavorerò più duramente per sistemare le cose" ha scritto in una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Ok, Pulisic ha sbagliato il calcio di rigore. Gimenez non ha fatto la miglior partita di sempre. Ma l'entrata di Leao non ha cambiato l'inerzia della partita. Anzi, ha fatto anche peggio dei suoi compagni di reparto. Atteggiamento passivo. A tratti è stato snervante. I Vai su Facebook
Un pareggio per due tiri osceni: #JuventusMilan 0-0 sulla coscienza di #Pulisic e #RafaLeao, il commento ? - X Vai su X