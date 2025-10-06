Pulisic e il rigore fallito | Mi uccide deludere questo club

Gazzetta.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fantasista rossonero sui social il giorno dopo l'errore con la Juve: "Lavorerò dieci volte più duramente per sistemare le cose". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

pulisic e il rigore fallito mi uccide deludere questo club

© Gazzetta.it - Pulisic e il rigore fallito: "Mi uccide deludere questo club"

In questa notizia si parla di: pulisic - rigore

Juventus Milan 0-0 LIVE: Pulisic fallisce il rigore

Juve Milan 0-0 LIVE: Pulisic sbaglia il rigore!!

Serie A, Juventus-Milan 0-0: Pulisic sbaglia il rigore! | LIVE News

Pulisic e il rigore fallito: "Mi uccide deludere questo club" - Il fantasista rossonero sui social il giorno dopo l'errore con la Juve: "Lavorerò dieci volte più duramente per sistemare le cose" ... Secondo msn.com

pulisic rigore fallito uccidePulisic: "Mi uccide deludere il Milan. Lavorerò 10 volte di più per sistemare le cose" - C'è un giocatore che più di altri ha spinto il Milan fino al 3° posto in classifica in questo avvio di stagione ed è Christian. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Pulisic Rigore Fallito Uccide