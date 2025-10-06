Puglia maltempo | allerta temporali per il Salento solo vento Protezione civile previsioni meteo

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per ventiquattro ore. Si prevedono “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli; Venti: localmente forti settentrionali, con raffiche di burrasca. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.” L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali, per il Salento solo vento Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali, per il Salento solo vento Protezione civile, previsioni meteo

In questa notizia si parla di: puglia - maltempo

Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per temporali, vento forte e possibile grandine Protezione civile, previsioni meteo

Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per temporali, possibile grandine, vento fino a burrasca forte e mareggiate Protezione civile, previsioni meteo

Puglia nel mirino del maltempo: allerta gialla per 24 ore tra pioggia e mareggiate - News - X Vai su X

Uno scatto che racconta l'ondata di maltempo che ha attraversato tutta la Puglia Vai su Facebook

Allerta meteo in Puglia e Sicilia, maltempo anche in altre 2 regioni del Sud: in arrivo grandine e temporali - Allerta gialla in Puglia e Sicilia: temporali, vento forte e rischio idrogeologico per l’arrivo di una perturbazione atlantica. Secondo virgilio.it

Maltempo, oggi in allerta quasi solo la Puglia: per temporali, possibile grandine, vento fino a burrasca e mareggiate Protezione civile, previsioni meteo - Fra le regioni d’Italia in allerta oggi (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è quasi solo la Puglia. Scrive noinotizie.it