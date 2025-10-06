Puglia archeo trekking – le pietre tagliate

Baritoday.it | 6 ott 2025

Sabato 11 ottobre – ore 10.00Puglia Archeo Trekking – Le Pietre TagliateUn viaggio affascinante tra natura e archeologia rurale, nel cuore del paesaggio carsico pugliese. Tra lame, doline e boschi di conifere raggiungeremo lo “Jazzo Pietre Tagliate”, un gioiello di architettura contadina: muretti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

