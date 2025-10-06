Puglia archeo trekking – le pietre tagliate
Sabato 11 ottobre – ore 10.00Puglia Archeo Trekking – Le Pietre TagliateUn viaggio affascinante tra natura e archeologia rurale, nel cuore del paesaggio carsico pugliese. Tra lame, doline e boschi di conifere raggiungeremo lo “Jazzo Pietre Tagliate”, un gioiello di architettura contadina: muretti. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: puglia - archeo
Una scoperta che potrebbe riscrivere la storia archeologica della Puglia settentrionale. Vai su Facebook
Jazz e archeologia. Domenica mattina aperitivo speciale al Museo archeologico nazionale di Taranto - X Vai su X
Archeo-Trekking e Degustazione al Parco della Caffarella - Trekking al Parco della Caffarella + Aperitivo con degustazione formaggi presso l'azienda agricola al Casale della Vaccareccia. Riporta romatoday.it
I trekking più belli e suggestivi per scoprire la Puglia a passo lento - Sempre più persone scelgono di scoprire l’Italia a passo lento, intraprendendo escursioni, trekking e pellegrinaggi, anche di più giorni. Scrive siviaggia.it