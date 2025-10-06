PSVITA NetStream v3.31 | Finalmente il supporto ai proxy per YouTube su PS Vita!

La scena homebrew per PS Vita non smette mai di sorprenderci, e oggi arriva un aggiornamento tanto atteso per uno degli homebrew più utili per gli amanti dei video. NetStream, il client di streaming video universale per la tua console PlayStation Vita, ha appena ricevuto la versione 3.31, portando con sé una feature richiestissima: il supporto ai server proxy per YouTube. Se sei uno di quelli che credeva che la vita della PS Vita fosse ormai al capolinea, preparati a ricrederti. Grazie al lavoro incessante di sviluppatori come GrapheneCt e i suoi collaboratori, la nostra console portatile preferita continua a guadagnare nuove funzionalità. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

