PSVITA NetStream Universal | Il Client di Streaming Tuttofare per la Tua PS Vita v3.30 Sperimentale

La tua PS Vita è molto più di una semplice console portatile: è una macchina multimediale capace di sorprese incredibili, soprattutto grazie alla scena homebrew. E se ti dicessimo che esiste un’applicazione che la trasforma in un centro di intrattenimento video portatile e potente? Stiamo parlando di NetStream Universal, il client di streaming tutto-in-uno che sta continuamente evolvendosi. La versione 3.30, sebbene marcata come sperimentale, introduce miglioramenti monumentali, specialmente per gli utenti YouTube, rendendo NetStream più moderno, efficiente e funzionale che mai. Cosa Può Fare NetStream? (Funzionalità Attuali) NetStream è un vero coltellino svizzero per la riproduzione video sulla Vita. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net