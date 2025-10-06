PSVITA ABYSS | Un Tuffo nell’Oscurità Fino a Dove Riuscirai a Scendere?

Immagina un mondo senza fine, un abisso oscuro e meccanico che si estende verso il basso all’infinito. La tua unica compagnia è un arsenale in continua evoluzione e la determinazione a sopravvivere. Benvenuto in  ABYSS, un third-person shooter duel game che promette di mettere alla prova i tuoi limiti. Ispirazioni da Cult ABYSS non nasce dal nulla, ma attinge a piene mani da alcuni pilastri del mondo videoludico e manga. Il team di sviluppo si è ispirato all’atmosfera claustrofobica e all’architettura megastrutturale di  Blame!, al combat system tecnico e personalizzabile di  Armored Core  e all’azione intensa e colorata di  Rengoku per PSP. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

