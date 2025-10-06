PSG, si ferma anche Mayulu: l’infermeria si riempie e Luis Enrique è in piena emergenza. Le ultimissime Piove sul bagnato in casa Paris Saint-Germain. Dopo i problemi fisici che hanno già colpito diversi giocatori chiave, un nuovo nome si aggiunge alla lista degli indisponibili: si tratta di Senny Mayulu, giovane trequartista francese classe 2006, considerato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - PSG, nuovo infortunio: si ferma Mayulu! Emergenza infortuni per Luis Enrique