PS1 PS2 PlayStation Disc Burner v1.04 | Il Toolkit Open Source che Rivoluziona il Retro-Gaming Linux

Gamesandconsoles.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per gli appassionati di retro-gaming e preservazione, gestire la propria collezione di giochi per PlayStation 1 e PlayStation 2 su Linux è sempre stata un’operazione che richiedeva diversi tool e una buona dose di conoscenza tecnica. Fino a ora. PlayStation Disc Burner (PSDB)  è un toolkit open source tutto-in-uno che semplifica notevolmente il processo di patching e masterizzazione di giochi PS1 e PS2 su sistemi Linux. Con l’ultima release, la  v1.0.4, arrivano importanti miglioramenti alla stabilità e alla compatibilità. In questo articolo esploreremo cos’è PSDB, come usarlo e le novità dell’ultima versione. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: playstation - disc

PlayStation Plus Premium: proviamo i giochi PSX, PSP, PS2 e PS3 in retrocompatibilità - Articoli correlati:PS5 supera i 7 milioni di unità vendute in Giappone, ma la crescita rallenta dopo il lancio di Switch 2 Questa primavera, Sony aveva annunciato che i servizi PlayStation Plus e ... Si legge su it.ign.com

Abbinamento su PS2: PSX Change (disco boot per PS1) e Nosolder - funziona? - boot e una molla per non far sapere alla console che il disco è stato cambiato) funzionerebbe sulla PS2 ... Scrive hwupgrade.it

Cerca Video su questo argomento: Ps1 Ps2 Playstation Disc