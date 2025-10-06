Prove scientifiche la smentiscono al 100% | crolla in lacrime la donna che dice di essere Maddie McCann

La 24enne Julia Wandelt è crollata in lacrime in tribunale dopo che prove scientifiche hanno dimostrato per l'ennesima volta che non è Madeleine McCann, la bimba inglese scomparsa nel 2007. La donna è accusata di stalking nei confronti dei genitori della piccola: In un solo giorno, avrebbe chiamato Kate McCann oltre 60 volte, rivolgendosi a lei come “mamma”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

