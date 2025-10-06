Protezione solare tutto l’anno | la nuova ossessione beauty che sfida l’inverno

Dalle piste innevate al divano di casa. I nuovi rituali skincare parlano di SPF e self-love e la Holiday Collection 2025 firmata DARLING non fa eccezione . C’è un nuovo mantra nella skincare consapevole e non fa sconti nemmeno d’inverno: l’SPF si indossa sempre! Il sole non va in letargo e i suoi raggi restano una delle principali cause dell’invecchiamento cutaneo anche nei mesi più freddi. Lo sanno bene beauty expert e consumatori più attenti, che oggi considerano la protezione solare quotidiana un pilastro anti age, al pari di retinoidi e antiossidanti. Una tendenza in crescita, che riflette un approccio sempre più integrato alla cura della pelle, dove la prevenzione inizia al mattino con il giusto SPF, anche sotto la neve o davanti al computer. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Protezione solare tutto l’anno: la nuova ossessione beauty che sfida l’inverno

