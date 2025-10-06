Protezione e crescita | la doppietta di Arca Fondi

OLTRE 12,5 MILIARDI di euro, soltanto nel primo semestre del 2025. E’ la raccolta messa a segno in Italia nei mesi scorsi dal settore del risparmio gestito, secondo i dati della sigla di categoria Assogestioni. In particolare, i flussi sono stati particolarmente positivi per i fondi obbligazionari (+11,99 miliardi) e per quelli monetari (+4,25 miliardi). "I dati confermano che l’industria del risparmio gestito in Italia gode di buona salute", dice Simone Bini Smaghi (nella foto in basso), vicedirettore generale di Arca Fondi Sgr, che mette in evidenza l’interesse degli investitori per strumenti d’investimento a rischio contenuto, in un contesto in cui i tassi di interesse iniziano a scendere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

