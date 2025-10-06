Protezione e crescita | la doppietta di Arca Fondi
OLTRE 12,5 MILIARDI di euro, soltanto nel primo semestre del 2025. E’ la raccolta messa a segno in Italia nei mesi scorsi dal settore del risparmio gestito, secondo i dati della sigla di categoria Assogestioni. In particolare, i flussi sono stati particolarmente positivi per i fondi obbligazionari (+11,99 miliardi) e per quelli monetari (+4,25 miliardi). "I dati confermano che l’industria del risparmio gestito in Italia gode di buona salute", dice Simone Bini Smaghi (nella foto in basso), vicedirettore generale di Arca Fondi Sgr, che mette in evidenza l’interesse degli investitori per strumenti d’investimento a rischio contenuto, in un contesto in cui i tassi di interesse iniziano a scendere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: protezione - crescita
Paolo Crepet avverte i genitori: l’eccesso di protezione trasforma l’educazione in controllo e priva i figli di autonomia, crescita e diritto di sbagliare. Vai su Facebook
Protezione e crescita: la doppietta di Arca Fondi - Al 30 luglio 2025 abbiamo registrato una raccolta netta dall’inizio del 2025 ... Segnala msn.com