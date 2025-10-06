Proteste Pro-Pal a Napoli studenti occupano il liceo Genovesi

Teleclubitalia.it | 6 ott 2025

Questa mattina all'alba, gli studenti del liceo Antonio Genovesi di Napoli hanno occupato la loro scuola, esponendo lo striscione "Genovesi Occupato" e dichiarando il proprio sostegno al popolo palestinese. La mobilitazione segue le manifestazioni di piazza per Gaza e la Palestina, terminate da poche ore, ma nel capoluogo campano – così come in altre città.

proteste pro pal a napoli studenti occupano il liceo genovesi

© Teleclubitalia.it - Proteste Pro-Pal a Napoli, studenti occupano il liceo Genovesi

In questa notizia si parla di: proteste - napoli

