Proteste in Madagascar studenti in piazza scontri con la polizia
Antanarivo, 6 ott. (askanews) - Manifestanti tra cui centinaia di studenti sono scesi in piazza nella capitale del Madagascar, Antananarivo, per il dodicesimo giorno di proteste. La polizia ha sparato gas lacrimogeni, i dimostranti hanno lanciato pneumatici in fiamme cercando di bloccare l'avanzata delle forze di sicurezza. Sono circa 10 giorni che vanno avanti le manifestazioni, un movimento di protesta nato inizialmente per denunciare i continui tagli all'acqua e all'elettricità, che poi si è trasformato in una più ampia contestazione al governo, in particolare al capo dello stato Andry Rojoelina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
