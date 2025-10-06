Proteste contro la guerra in Palestina | aumentano le occupazioni nelle scuole cattoliche mezzo milione di bambini pregherà per la pace in provincia di Como giù striscione realizzato da bambini dell’Infanzia

Orizzontescuola.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ondata di occupazioni studentesche per la Palestina: da Napoli a Genova, la protesta entra nelle scuole e non solo. Nelle scuole di Infanzia che ruotano attorno alla FISM tra il 13 e il 18 ottobre si pregherà per la pace. Fa discutere l'iniziativa di un sindaco che ha chiesto la rimozione di uno striscione per la pace realizzato da bambini dell'Infanzia, ma c'è una ragione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: proteste - guerra

Tel Aviv, la Borsa ai massimi storici: +200% dai minimi del 2023 nonostante guerra, proteste interne e tensioni regionali

Grecia, proteste contro la guerra a Gaza impediscono lo sbarco a nave turisti israeliani

Proteste a Tel Aviv: fine guerra a Gaza

proteste contro guerra palestinaRoma, occupato Liceo Socrate per protesta guerra Palestina - A Roma il Liceo Socrate è stato occupato dagli studenti per protestare contro la guerra in Palestina. Lo riporta tg24.sky.it

proteste contro guerra palestinaFlotilla bloccata, Israele: “provocazione finita”, fermati 400 attivisti, proteste in tutta Italia - Israele – Gaza, la marina di Israele ha abbordato le barche della Global Sumud Flotilla. Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Proteste Contro Guerra Palestina