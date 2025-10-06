Proteste contro la guerra in Palestina | aumentano le occupazioni nelle scuole cattoliche mezzo milione di bambini pregherà per la pace in provincia di Como giù striscione realizzato da bambini dell’Infanzia
Ondata di occupazioni studentesche per la Palestina: da Napoli a Genova, la protesta entra nelle scuole e non solo. Nelle scuole di Infanzia che ruotano attorno alla FISM tra il 13 e il 18 ottobre si pregherà per la pace. Fa discutere l'iniziativa di un sindaco che ha chiesto la rimozione di uno striscione per la pace realizzato da bambini dell'Infanzia, ma c'è una ragione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Tel Aviv, la Borsa ai massimi storici: +200% dai minimi del 2023 nonostante guerra, proteste interne e tensioni regionali
Grecia, proteste contro la guerra a Gaza impediscono lo sbarco a nave turisti israeliani
Proteste a Tel Aviv: fine guerra a Gaza
Roma, occupato Liceo Socrate per protesta guerra Palestina - A Roma il Liceo Socrate è stato occupato dagli studenti per protestare contro la guerra in Palestina.
Flotilla bloccata, Israele: "provocazione finita", fermati 400 attivisti, proteste in tutta Italia - Israele – Gaza, la marina di Israele ha abbordato le barche della Global Sumud Flotilla.