Prosegue la crisi senza fine di Alexander Zverev | altra cocente sconfitta contro Rinderknech
In crisi di identità. Alexander Zverev si trova a fare i conti con un’altra sconfitta in questo 2025 avaro di soddisfazioni e con tanti bocconi amari da mandar giù. Nella stagione in cui si era prefissato di prendersi la vetta della classifica mondiale e conquistare il primo titolo Slam della carriera, il tedesco ha fallito su tutti i fronti. Dopo la finale persa nettamente contro Jannik Sinner negli Australian Open, infatti, i riscontri del teutonico sono stati molto deludenti. Nelle 60 partite disputate, posteriori a quell’atto conclusivo, Zverev ne ha vinte 40 e perse 20. Una percentuale di successi pari al 67%, bassa per un giocatore del suo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it
